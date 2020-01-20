Більше тисячі коментарів набрала публікація у Фейсбуці про ліцеїстів, які відмовились звільняти місця у маршрутці для жінок та дітей. Пост написав мешканець Дніпра, який їхав з обласної дитячої лікарні з маленьким сином. Така поведінка майбутніх військових його обурила! Валерія Бовша спілкувалась з усіма учасниками конфлікту.

За два дні публікація зібрала сотні реакцій та поширень. А також більше тисячі коментарів! Дуже різних.

Автор публікації розповідає: пост написав тому, що не міг лишитися осторонь. Поведінка хлопців обурила. І в чоловіка є питання до керівника освітнього закладу.

В ліцеї ж кажуть: пану Ігорю запропонували прийти і поставити всі питання особисто. Він чомусь не схотів. Керівник навчального закладу вважає, що зараз відбувається ніщо інше, як цькування. Адже це ніяке не військове училище, як зазначає автор, а лише ліцей. І навчаються тут не курсанти, а учні дев’ятого-одинадцятого класів. Дітям лише чотирнадцять-шістнадцять років.

Сьогодні ранкове шикування в ліцеїстів розпочалося з розмови саме про цей випадок.

Поспілкувалися ми також з водіями сто п’ятдесят сьомого маршруту. Нічого поганого про ліцеїстів нам ніхто не сказав. Кажуть: поводяться, як і всі підлітки.

Наразі батьки учнів ліцею, чиї обличчя сфотографував і показав автор публікації, думають звертатися в правоохоронні органи. І захищати права своїх дітей. Тим часом, кількість негативних коментарів під постом, продовжує збільшуватися.