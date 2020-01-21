Компанія з Дніпра створила пакети для сміття, які повністю розкладаються у компості лише за пів року! Під час такого виробництва взагалі не використовується поліетилен. Незабаром екологічні сміттєві пакети можна буде придбати в усіх великих мережах супермаркетів. Подробиці – далі у сюжеті.

Пахнуть горіхами, вироблені з крохмалю та продуктів переробки тростини. І стовідсотково розкладаються. Перші по-справжньому екологічні пакети українського виробництва з’явилися на полицях магазинів завдяки розробникам із Дніпра.

На звичайному полігоні, за прогнозами розробників, для повного розкладання знадобиться не більш, як три роки. У своїх властивостях екологічні пакети нічим не поступаються звичайним поліетиленовим.

А ось їхня вартість, на жаль, значно вища поліетиленових аналогів. Аж у два з половиною рази. Втім вони того варті, переконують розробники. Кожна людина щодня генерує один кілограм сміття. І через використання великої кількості пластику й поліетилену, розкладається воно століттями.