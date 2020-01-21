У Дніпрі попрощалися із мистецтвознавицею Людмилою Тверською

21.01.2020 18:32

До Музею українського живопису протягом декількох годин йшла черга людей, серед яких відомі художники, працівники музеїв і культурних закладів Дніпра та інших міст. Люди згадували та прощалися із жінкою, для якої мистецтво було сенсом життя.Людмила Тверська закінчила Ленінградський інститут живопису імені Рєпіна. Завжди із повагою згадувала альма-матер, але життя присвятила праці у музеях Дніпра.

Майже сорок років Людмила Тверська працювала у Художньому музеї, знала усю його колекцію повністю. Неодноразово писала статті про авторів творів минулого й сучасності. Підтримувала колег так, як могла лише вона.

У 2015 мистецтвознавець Людмила Тверська прийняла запрошення працювати у Музеї українського живопису.

На столі, за яким щодня працювала Людмила Тверська немає комп’ютера. Їй взагалі не був потрібним інтернет, кажуть молоді колеги.

На стінах зали, де Людмила Тверська відкривала багато виставок, сьогодні її портрет. На екрані світлини різних років. Попрощатися із відомою людиною, унікальним мистецтвознавцем, прекрасною жінкою, прийшло багато дніпрян, друзів й близьких.

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