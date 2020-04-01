Відсьогодні єдина гаряча лінія міської ради надаватиме інформаційну підтримку щодо карантину у Дніпрі. Якщо у вас виникають питання стосовно ситуації з коронавірусом у місті, ви можете зателефонувати за номерами, що бачите зараз на екрані. Інформаційну підтримку надають цілодобово.

З 1 КВІТНЯ ЄДИНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ МІСЬКОЇ РАДИ НАДАВАТИМЕ ІНФОРМАЦІЙНУ ПІДТРИМКУ ЩОДО КАРАНТИНУ У ДНІПРІ

+38 056 732 12 12,

+38 095 732 12 12,

+38 096 732 12 12,

+38 073 732 12 12.

А в обласному кардіологічному центрі запустили телефонні консультації. В умовах карантину в лікарнях Дніпропетровщини обмежили планові огляди та прийом пацієнтів. Тож мешканці можуть дистанційно порадитися із кардіологами та кардіохірургами. Отримати консультацію можна за телефонами, які ви бачите на своїх екранах.

ЛІКАР ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ – (056) 744-88-41

ЛІКАР-КАРДІОЛОГ ДОРОСЛИЙ – (056) 740-96-79

ЛІКАР-АРИТМОЛОГ – (056) 740-96-76

ЛІКАР- КАРДІОЛОГ ДИТЯЧИЙ – (067) 112-10-20

ЛІКАР-КАРДІОХІРУРГ- (056) 740-96-81