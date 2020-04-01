Заклики «Залишайся вдома» просто з неба, емоційні відео від інфікованих коронавірусом, примусова дезінфекція та війська на вулицях. В усьому світі людей намагаються за будь-якої ціни втримати вдома. Жорсткий карантин – єдине, що може врятувати мільйони життів, твердять лікарі.

Сполучені Штати та Європа нині – два епіцентри розповсюдження коронавірусу у світі. Америка вже декілька днів як обігнала Італію та нині лідирує за кількістю хворих на коронавірус – їх вже майже 200 тисяч. Вражають й темпи поширення інфекції: щодня виявляють понад 20 тисяч нових заражених. Але президент Трамп не втрачає надії.

“Нам доведеться пройти через дуже тяжкі 2 тижні, проте потім, як передбачають експерти, та як сподівається кожен з нас, – ми побачимо світло в кінці тунелю.”

Дотримання правил карантину – це питання життя та смерті, також заявив президент США Дональд Трамп. По всьому світі людей намагаються відвадити від прогулянок та вечірок. Ось літаки у небі виписують слова «Залишайся вдома».

Єгипетські піраміди вночі сяють написами із вдячністю лікарям та закликами не виходити з домівок. Американці співають пісні про соціальне дистанціювання.

А німецькі автовиробники Ауді та Фольксваген оновили логотипи, аби нагадати про соціальне дистанціювання. Дотримуватися правил карантину – буквально благають інфіковані коронавірусом.

Ця жінка вагітна, тож бореться одразу й за себе і за малюка. Вдома – на мати чекають ще троє дітей.

“Я не знаю, де я його підчепила, проте я дуже хвора. І я вам кажу: якщо ви збираєтеся зустрітися із друзями заради цього безглуздого пива, чи прогулятися, тому що погода гарна, ви можете принести це додому і вбити когось.”

Коли ж люди ігнорують заклики, владі доводиться застосовувати силу. В Марокко для контролю за карантином на вулиці виводять бронетехніку. В Індії вдаються до жорстких методів дезінфекції. Ось, нічим не захищених, людей оприскують хімрідиною.

А от у Каліфорнії порушників карантину ледь не покарала акули. В мережі з’явилися фото зламаної дошки серфінгістів, що попри заборону пішли купатися. Медики застерігають: коронавірус вбиває не тільки людей похилого віку. У всьому світі – безліч прикладів, коли помирають геть молоді спортсмени, люди без супутньої патології.

Отже, 11 канал вкотре рекомендує дотримуватись карантину, але зберігати здоровий глузд, почуття гумору та не панікувати.