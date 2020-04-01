Інфекційний контроль та протидія коронавірусу у місті триває

35 мільйонів у Дніпрі витрачено на придбання різного медобладнання. Його вже доставили до інфекційної лікарні. Це апарати ШВЛ, кисневі концентратори, пульсоксиметри, небулайзери, електрокардіографи та усі необхідні препарати для пацієнтів з коронавірусом. Крім того, у Дніпрі для хворих на COVID-19 вирішили перепрофілювати два медзаклади – восьму та шістнадцяту лікарні. Наразі їх готують для надання допомоги таким пацієнтам. Також у місті активно проводять навчання медперсоналу щодо лікування хворих на коронавірус.

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