Інфекційний контроль та протидія коронавірусу у місті триває

01.04.2020

35 мільйонів у Дніпрі витрачено на придбання різного медобладнання. Його вже доставили до інфекційної лікарні. Це апарати ШВЛ, кисневі концентратори, пульсоксиметри, небулайзери, електрокардіографи та усі необхідні препарати для пацієнтів з коронавірусом. Крім того, у Дніпрі для хворих на COVID-19 вирішили перепрофілювати два медзаклади  восьму та шістнадцяту лікарні. Наразі їх готують для надання допомоги таким пацієнтам. Також у місті активно проводять навчання медперсоналу щодо лікування хворих на коронавірус.

Теги: , ,

Інші новини

У Дніпрі назвали компанії, які допомагають у боротьбі проти коронавірусу

03.04.2020

У Дніпрі з’явиться лабораторія, що робитиме найточніші тести на коронавірус

02.04.2020

3-го квітня набирають чинності суворі обмеження

02.04.2020

Дніпро готується до найгіршого

02.04.2020

Епідемія коронавірусу вплинула на роботу українських судів

02.04.2020

Допомога людям похилого віку

02.04.2020