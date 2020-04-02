3-го квітня набирають чинності суворі обмеження

Вже від завтра парки, сквери, зелені зони та пляжі Дніпра – закриті для прогулянок! На порушників чекатиме чималий штраф. Це вимушений крок, кажуть у міськраді. Адже у період епідемії масові місця відпочинку є небезпечними. Аби запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції комунальники також продовжують дезінфікувати будинки та громадський транспорт.

Від завтра з 9 ранку усі парки, сквери, зелені зони та пляжі будуть закриті для відвідування. Їхню територію огородять спеціальними стрічками. На входах встановлять застережні інформаційні стенди або оголошення. На порушників заборони чекає штраф – 17 тисяч гривень. За дотриманням правил слідкуватимуть представники поліції, Національної гвардії України та «Муніципальної варти». Дороги через парки, якими люди ходять, приміром, на роботу, будуть позначені. І ними таки можна буде пройти. Зробили невеличкий виняток і для власників чотирилапих.

Від завтра також комунальники починають черговий етап дезінфекції будинків. Спецрозчином оброблятимуть під’їзди, перші поверхи та ліфти.

Триває і щоденна обробка громадського транспорту. Його дезінфікують щонайменше тричі на добу. Спец обладнання та необхідні розчини для цього отримали, як Міськелектротранспорт, так і приватні перевізники.