У Дніпрі з’явиться лабораторія, що робитиме найточніші тести на коронавірус

А тим часом в Україні станом на 17 годину четверга – 804 випадки захворювання на коронавірус! В столиці кількість хворих вже перевалила за півтори сотні. 29 інфікованих – тільки за останню добу. Загинув чоловік сімдесяти років. Стрімке збільшення хворих фіксують й на Буковині: від учора 53 випадки. Так, у Чернівецькій області вже 143 хворих. У сусідній Тернопільській їх 106. Перший випадок захворювання зареєстрували й у збройних силах. Це лікар Хмельницького військового шпиталю. З початку епідемії, від коронавірусу в Україні загинули вже двадцять людей. Більшість з них мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет чи онкологію. Натомість тринадцять пацієнтів – одужали. А половина хворих наразі не мають тяжкого перебігу та лікуються вдома.

На Дніпропетровщині ж за останню добу зареєстрували один новий випадок захворювання. Це дружина чоловіка із Новомосковська, який вже декілька днів знаходиться у лікарні у тяжкому стані. У нової пацієнтки хвороба протікає у легкій формі. А вже за тиждень у нас зможуть якісніше діагностувати хворих. Міський голова обіцяє – у Дніпрі з’явиться унікальна лабораторія з американським обладнанням. Вона дозволить робити найточніші в Україні тести на коронавірус.