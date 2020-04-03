Українська компанія ІНТЕРПАЙП продовжує допомагати опорним лікарням Дніпра та області, які призначені для пацієнтів хворих на коронавірус. Цього разу медзакладам передали необхідні лікарські матеріали, дезінфекційні засоби та антисептики. Також ІНТЕРПАЙП закликає підприємців Дніпропетровського регіону об’єднуватись та допомагати у протидії пандемії. Подробиці — далі.

Промислова компанія ІНТЕРПАЙП продовжує допомагати опорним лікарням Дніпра, Новомосковська та Нікополя, які призначено для пацієнтів хворих на КОВІД-19. Ще 31-го березня ІНТЕРПАЙП передав лікарням вкрай необхідні засоби індивідуального захисту. Цього разу компанія забезпечила заклад новою партією необхідних медичних матеріалів.

17 000 систем переливання розчинів, 450 катетерів, 380 пневматичних розпилювачів, а також антисептики та дезінфекційні засоби. Все це отримали лікарні, завдяки благодійним внескам різних промислових компаній регіону.

Компанія ІНТЕРПАЙП бере активну участь в обласному штабі з протидії коронавірусу. За підрахунками штабу, на боротьбу з недугою потрібно майже 280 мільйонів гривень. Тому Інтерпайп вкотре закликає бізнес об’єднуватись, бо тільки так можна ефективно та якісно протидіяти пандемії.

На цьому допомога не зупиняється, наступного тижня прийде нова партія необхідних матеріалів.