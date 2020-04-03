Поліція патрулює парки

03.04.2020

Понад дві сотні правоохоронців почали патрулювати міські зони відпочинку. Відсьогодні – усі парки, сквери, пляжі та дитячі майданчики – зачинено! Територію вже огородили спеціальними стрічками, а на входах висять відповідні оголошення. На порушників чекає штраф 17 тисяч гривень. Пройтися парком наразі можна лише транзитом – на роботу, або вигулюючи собаку. Проте лише наодинці, у рукавичках та захисній масці. Контролюватимуть дотримання правил карантину поліцейські, нацгвардійці та співробітники “Муніципальної варти”.

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