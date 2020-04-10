Маска-трансформер

Волонтери Дніпропетровської медичної академії розробили унікальну маску, якою зможуть користуватися як медики, так і пацієнти. Для лікарів вона слугуватиме індивідуальним захистом, а для хворих на коронавірус — засобом лікування. Розробку такої системи підтримала промислова компанія ІНТЕРПАЙП. Завдяки чому волонтери вже встигли виготовити понад півсотні таких масок.

Це унікальна медична маска, яка захищає як лікарів, так і пацієнтів від потрапляння вірусів. Її розробили волонтери з Дніпропетровської медичної академії. А компанія ІНТЕРПАЙП підтримала їхню ініціативу. Маска призначена для дайвінгу, але розробники трішки її переробили. Врешті вийшла потужна маска індивідуального захисту. Аби її одягнути, потрібно зняти дихальну трубку, на її місце вставити надрукований на 3D-принтері пластиковий конектор і до нього приєднати вірусно-бактеріальний фільтр.

Таку ідею дніпровські волонтери запозичили із Європи. Оскільки там адаптація масок для дайвінгу в медичні — залишила позитивний досвід. Подібні проєкти існують в Італії, Бельгії, Великобританії та Нідерландах. Ці маски корисні тим, що набагато ефективніші за звичайні й, одягнувши її, лікар буде в цілковитій безпеці.

Попри те, що маска такого зразка захищає медиків, вона ще й може бути підключена до апарату ШВЛ та використана для потреб пацієнта з легким ступенем дихальної недостатності.

Всього ІНТЕРПАЙП придбав 54 такі маски італійського виробництва і вже передав до лікарень Дніпра, Нікополя та Новомосковська. В компанії зазначають — потрібно підтримувати інноваційні проєкти в такий непростий для всіх час.

ІНТЕРПАЙП планує і надалі закуповувати подібні маски, переробляти їх та передавати до лікарень для захисту медиків.