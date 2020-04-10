Усі аналізи на коронавірус для мешканців Дніпропетровщини обробляють в обласному лабораторному центрі. Тут працює і спеціальний штаб, де отримують інформацію про контактних осіб та людей, які повернулися з-за кордону. При лабораторії функціонує й ситуаційний центр, звідки відправляють мобільні групи для забору аналізів. Як процес виглядає з середини – бачили наші журналісти.

Дніпропетровський обласний лабораторний центр разом з поліцією, закладами охорони здоров’я та підрозділами ДСНС створив штаб з ліквідації наслідків коронавірусу. Саме в лабораторії проводять ПЛР-тести на інфекцію для мешканців нашого регіону.

“Перше – це розробка біоматеріалу. Далі ми займаємося виділенням РНК вірусу десь протягом 6 годин. Після цього знову йде підготовка обладнання, про яке я вам казав. І тоді вже проводиться реакція ампліфікації, яка проходить протягом 3 годин.”

Працюють фахівці на американському обладнанні. За день можуть обробити максимум близько 250 аналізів. Щоб процес пришвидшити, планують залучати нових спеціалістів. Усього ж перевірили приблизно тисячу осіб.

Щойно у лабораторії підтверджують випадок інфікування, інформація про хворого надходить до поліції. Правоохоронці опитують людину, встановлюють та складають список осіб, що з нею контактували.

“Оцей перелік назад іде сюди, в лабораторний центр. І з цього лабораторного центру дається сигнал на виїзд мобільної групи для того, щоб вона могла відібрати аналіз. Ми зараз цей алгоритм вдосконалюємо. Він с коліс робиться. Ми вчора тільки його затвердили.”

Зараз в області діє 70 мобільних груп для забору аналізів у людей з підозрою на коронавірус. Їх відправляють лише до тих, хто мав контакти з хворими або повернувся з-за кордону.

“Ми отримали з відповідних територій, де є пропускні пункти через кордон, інформаційні згоди на тих людей, які заїхали в Україну і є громадянами нашого регіону.”

Згідно з даними, таких осіб наразі – 2900. Усі вони мають пройти ПЛР-тест. Наразі проведено 136 таких досліджень. З них 2 виявились позитивними.