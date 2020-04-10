Поліція відкрила кримінальне провадження

10.04.2020

І за порушення санітарних норм у біблійній школі Першотравенська поліція вже відкрила кримінальне провадження. 2 дні тому в приміщенні школи провели обшук  вилучили журнали відвідування, відеореєстратор та карти пам’яті із доказами. Організаторам релігійного заходу за порушення загальнодержавного карантину загрожує до 3 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. Копи також слідкують за дотриманням правил самоізоляції членів зібрання.

“За списками, в біблійській школі знаходилось понад 500 осіб. З них близько 200 – це жителі нашої області, які зараз контролюються правоохоронцями, щоб вони знаходились на самоізоляції. Також встановлено близько 20 осіб, які контактували з цими людьми.”

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