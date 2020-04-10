Наразі їх вже майже три десятки. Спалах коронавірусної інфекції стався там кілька днів тому. Захворіли члени релігійної громади, які з’їхались на щорічні збори з усієї країни та навіть з-за кордону. Зараз тривають обстеження усіх, хто контактував із хворими. Стрімко росте не лише кількість заражених, а й географія поширення інфекції! Деталі епідеміологічного розслідування вражають/ Про тривожну ситуацію у Першотравенську та як спалах вірусу намагаються стримати – далі у сюжеті.

Лікарня Мечникова, що є однією з госпітальних баз, приймає першого пацієнта із коронавірусом. Учора на 9-й день хвороби із Першотравенська сюди доправили 61-річну жінку. У тяжкому стані її одразу під’єднали до апарату штучної вентиляції легень, провели усі необхідні дослідження. І миттю почали терапію, яка дозволила зберегти усі життєво важливі функції.

У Першотравенську, де і стався спалах COVID-19, кількість хворих зростає щодня. Причому випадки зараження фіксують вже й у сусідніх районах, мешканці яких контактували із першотравенцями. Так у Петропавлівці коронавірус підтвердили у медсестри. Тепер понад півсотню її колег-медиків відправили на самоізоляції.

“Встановлено прямий контакт медичної сестри. У зв’язку з тим, що її донька відвідувала в Першотравенську зібрання “Нового покоління”. Коли вже дійшли до контактів, то й у медичного працівника підтверджено COVID-19.”

У посиленому режимі працюють рятувальники. Першотравенськ тотально дезінфікують – проводять санітарну обробку доріг та соціально важливих об”єктів.

На постійному зв’язку із лікарями Першотравенська у режимі телеконференції й медики Мечникова. Вони щодня консультують своїх колег, які на місцях рятують хворих на COVID-19.

Вже в понеділок частина співробітників лікарні Мечникова поїде до Першотравенська. Там допомагатимуть із лабораторними дослідженнями, аби охопити максимальну кількість тих, кому це необхідно.