Чи розблокують пропагандистські сайти з Росії?

Вже три роки як українці офіційно не користуються російськими сайтами. Серед них і популярні соцмережі «ВКонтакте» та «Одноклассники». Таке рішення ще у 2017-му прийняла тодішня влада. Та вже цього тижня строк санкцій проти ресурсів спливає. І ворожі веб-сайти абсолютно безперешкодно зможуть знову запрацювати в Україні. Чи є хоч якась реакція від влади — наш Марко Ручка дізнавався.

Такі російські інтернет-ресурси, як “ВКонтакте“, “Одноклассники“, Mail.Ru, “Яндекс” та інші опинилися під санкціями ще 28-го квітня 2017-го року. Таке рішення прийняв тодішній президент України Порошенко. Обґрунтування – ці сайти розпалюють антиукраїнські настрої.

Вже як три роки користуватися цими сайтами офіційно заборонено. Але деякі українці все ж таки викрутились з ситуації. Та завантажили додаток під назвою VPN. Він змінює вашу геолокацію на ту, де сайт — працює. Так вирішили зробити і ми, аби переконатися, чи справді в цих соціальних мережах є пропаганда.

“Спеціально для сюжету я відновив власну сторінку у “ВКонтакте“, якою не користувався майже чотири роки. Зайшов в розділ «групи» і ось бачимо — ворожих проросійських спільнот тут просто безліч. Лише подивиться.”

Ось, наприклад, в цьому повідомленні йдеться про українських військових, які начебто відкривають вогонь та провокують.

А ще в цих групах можна придбати історичні підручники, в яких розповідають про “російську Україну”. І такого, прямо кажучи бруду, тут дуже багато. Саме через пропаганду країни-агресора, від цих соцмереж відмовилась і громадська активістка Юлія. Вона каже — фейки, які розповсюджують російські спецслужби, можуть неабияк впливати на суспільство. Тому краще від цього остерегтися.

Юлія додає — зараз є багато інших соціальних мереж, які хоча б фільтрують фейки та пропаганду.

Проблему активно обговорюють і депутати. Так, нардеп Роман Лозинський, на своїй сторінці у Фейсбук розкритикував владу за неоперативне розв’язання проблеми.

В СБУ ж зазначають — за оцінками кіберфахівців, приблизно 70% фейкових матеріалів про Україну поширюють саме з Росії, зокрема через соціальні мережі. Днями, голова СБУ Іван Баканов продовжити заборону російських соцмереж ще на 3 роки.

“Фейки в країнах сталої демократії прирівняні до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій.”

Тим часом, офіційних заяв від влади з приводу продовження санкцій поки що не чутно.