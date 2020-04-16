Адресна допомога

З початку квітня українська промислова компанія Інтерпайп здійснює адресну допомогу людям, які багато років працювали на її підприємствах у Новомосковську, Нікополі та Дніпрі. Вже вручено 1400 продуктових наборів. Ще 930 буде доставлено ветеранам праці цього тижня.

Продуктовий набір допоможе закрити потреби людини, яка знаходиться у самоізоляції. Тут зібране все необхідне: крупи, макарони, масло, яйця, чай, фрукти та овочі.

Євген Андрійович Богач працював у гарячому цеху НТЗ понад тридцять років. Каже, зарплата була гарною, бо праця — непроста! Чималих проблем для сьогоднішнього життя пенсіонера додалася епідемія.

Щоденно волонтерські бригади, до яких входять співробітники компанії, доставляють з сотню продуктових наборів. Та працівники Інтерпайп не скаржаться, кажуть, що приємно робити людям такі подарунки.

До спільної справи долучаються співробітники різних підприємств та підрозділів Інтерпайп.

Нагадаємо, компанія ІНТЕРПАЙП активно допомагає Дніпропетровській області у боротьбі з коронавірусом. ІНТЕРПАЙП спільно з фондами Віктора та Олени Пінчук вже виділили понад 114 млн грн на боротьбу з епідемією.