Після посилення карантину, прогулянки з собаками для багатьох українців стали чи не єдиною можливістю провести час на свіжому повітрі. Інтернет-простір одразу ж заполонили пропозиції вигідно купити тварин й навіть оголошення про їхню погодинну оренду. Та чи варто вдаватися до такого — наша Валерія Бовша з’ясовувала.

Двічі на день по пів години Юлія гуляє з Тімом у лісопарку неподалік будинку. Порода вельштер’єр вирізняється великою активністю, тож прогулянки мають бути тривалими. Дівчина підтримує всі карантинні заходи і повністю їх дотримується. Та зізнається: цілодобово знаходитися вдома складно, тож те, що в родині є собака — зараз величезний плюс.

Те, що собака під час карантину додає можливостей, одразу збагнули деякі заповзятливі власники чотирилапих. І вирішили заробити — почали пропонувати тварин напрокат.

“Здам цуценят хаскі для прогулянки. Оренда погодинна – 100 гривень/година. Знайте: собака не розкіш, а засіб пересування.”

“Прогулянка з собакою французиком – 100 гривень на годину. Дуже добрий і лагідний, полюбляє дітей. Гуляємо в районі Нагорки.”

Професійні заводчики собак також вирішили, що зараз — найсприятливіший час для їхнього бізнесу. І закликають людей скоріше купувати тварин.

А ось кінологи переконані: рішення завести тварину має бути свідомим і зваженим. Адже собаки — це не іграшки, а навпаки — величезна відповідальність.

Такої ж думки в єдиному комунальному притулку для тварин Дніпра “Зооконтроль“. Там нині чекають на господарів понад два десятки собак. Та віддавати їх кому заманеться зоозахисники не поспішають. Під час карантину, як і до цього, дуже ретельно обирають господарів для знайденят.

Власники собак діляться: утримання улюбленця обходиться у копійчину. Прогулянки двічі на день — далеко не все, що потрібно тваринам.

До речі, у зв’язку з карантинними заходами, не тільки українці стають вкрай вигадливими. Нещодавно, наприклад, в Італії поліція оштрафувала на понад 200 євро жінку, яка користуючись правом на вигул собак, вивела на прогулянку черепаху. А у Франції чоловіку довелося викласти майже сто п’ятдесят євро за вигул ангорської кішки.