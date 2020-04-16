Профілактичну бесіду зі священниками провела влада Новомосковська

Обговорювали питання безпеки населення на Великдень. Зокрема, чиновники намагались дійти компромісу з представниками церкви, аби ті не закликали людей приходити до храмів на свята. Чи змогла мерія домовитись зі священниками — дивіться далі!

У Новомосковську посадовці разом зі священнослужителями розробляли план, як не допустити поширення коронавірусної інфекції на час свят. Зокрема, головним завданням мерії було переконати священників не організовувати ніяких масових заходів на Великдень, щоб не порушувати умов карантину. Після годинної розмови представники церкви все ж таки погодились, що цьогоріч — Великдень пройде у незвичному форматі. Та краще вірянам залишатися вдома задля їхньої ж безпеки.

За результатами зустрічі дійшли до такого: служіння церква може проводити онлайн або в аудіо форматі через гучномовець. Біля кожного храму, церкви та собору патрулюватимуть правоохоронці, які будуть врегульовувати можливі конфліктні питання та не пускатимуть вірян до церкви. Саме на цих умовах наполягав директор ІНТЕРПАЙП НМТЗ, оскільки також брав важливу участь в обговореннях.

Також директор ІНТЕРПАЙП НМТЗ каже — безпека людей на цей час найважливіше завдання. Додає — проводитимуть роз’яснювальні бесіди з містянами та проінформують стосовно важливості та крайньої потреби таких заходів.

Тим часом, місцева влада все ж таки покладається на здоровий глузд людей та сподівається — неприємних ситуацій вдасться уникнути.