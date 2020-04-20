Як живуть німці в умовах карантину

Понад 140 тисяч інфікованих. Стільки випадків коронавірусу зареєстровано у Німеччині. Країна є одним з лідерів у світі за кількістю хворих. Проте захисні маски мешканці носити не забов’язані. Й загалом, карантинний режим там менш жорсткий, ніж в деяких європейських країнах. А відсьогодні його взагалі планують поступово послаблювати. Тож в яких умовах наразі живуть німці – наш власкор Наталя Осташко розкаже.

У Німеччині карантинні обмеження триватимуть щонайменше до 3 травня. Поки що призупинена робота закладів сфери розваг та більшості послуг. Як і в Україні, мешканцям заборонено збиратися більше, ніж по двоє. Виняток становлять лише члени однієї родини та люди, що проживають разом.

У Німеччині на більшості територій людям дозволяється займатися спортом на відкритому просторі, за необхідності діставатися роботи, відвідувати лікаря, виходити в аптеки чи магазини. Проте влада закликає дотримуватися дистанції щонайменше у півтора метра. У супермаркетах, наприклад, покупці навіть змушені користуватися великими візками, щоб уникати близьких контактів.

Поки що у країні заборонені богослужіння за участі вірян. А брати участь у масових заходах не можна щонайменше до кінця серпня.

На відміну від України, на більшості територій німці не зобов’язані носити маски у громадських місцях. Проте частина населення ними таки користується.

Відсьогодні у Німеччині почнуть відновлювати роботу частини крамниць, музеїв, зоопарків і т.д. Обов’язково відкриються автосалони, книжкові та магазини з продажу велосипедів. А вже з 4 травня має поетапно відновитися навчання у школах.