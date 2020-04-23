Дотримуватися християнських традицій та не забувати про карантин

Міська та обласна влада закликає мешканців області не відвідувати кладовища найближчими тижнями. Мовляв, помолитися за родичів та близьких можна і вдома. А про так звані пікніки біля могил чиновники взагалі не хочуть й чути. Що кажуть про такі обмеження представники релігійних громад? Та чи будуть людей, які все ж наважаться піти на цвинтар, — затримувати? Дивіться у наступному сюжеті.

Молитися вдома — а не бенкетувати біля могил. Міський голова Дніпра Борис Філатов закликає людей схаменутися та поставитися до так званих “гробків” – саме як до днів пам’яті, а не як до пікніка на природі.

Цієї ж позиції дотримують й священнослужителі. Мовляв, візит на кладовище не є обов’язком. Тим більш, під час поминальних днів в усіх храмах відбуватимуться служби. І усі охочі можуть принести записку чи навіть відправити СМС з ім’ям покійного родича — аби за нього окремо помолилися у церкві.

“Ми запрошуємо людей в онлайні, чи можливо протягом тижня хтось приходив у храми, церковні лавки та залишав записки, щоб ми мали можливість молитися. Краще це зробити у дистанційній можливості, тобто через інтернет.”

Обласна ж влада у наказовій формі звернулась до органів місцевого самоврядування. Аби очільники населених пунктів зачинили цвинтарі.

“Аби уникнути скупчення людей на цвинтарях, органи самоврядування мають забезпечити закриття усіх кладовищ для відвідування. Виняток — поховання людей за умов дотримання карантину.”

Тож просто так потрапити на кладовища не вдасться. Водночас чиновники просять не сприймати такі жорсткі заходи, як скасування поминальних днів. Адже їх офіційно перенесли на шосте червня.