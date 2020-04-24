Пам’ять ліквідаторів аварії у Чорнобилі вшанують дистанційно

Вперше за 34 роки пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС вшанують дистанційно. Таке рішення в Дніпрі прийняли через загальнонаціональний карантин. Але на постраждалих в страшній катастрофі так само чекає матеріальна допомога від міськради. На це передбачено понад дванадцять з половиною мільйонів гривень. А в приміщенні мерії на честь пам’ятної дати відкрили фотовиставку. Подробиці — далі.

Жовтень 86-го року. На Чорнобильській АЕС майже без відпочинку працюють сотні ліквідаторів. Ось із гелікоптера зливають клей, аби була можливість прибрати радіоактивний пил. Аж раптом машина чіпляється за трос крану.

Тоді загинув увесь екіпаж. За різними підрахунками ліквідаційні роботи на Чорнобильській АЕС забрали життя близько чотирьох тисяч людей. Величезна кількість отримали інвалідність. Аби ще раз згадати та вшанувати той подвиг, у міськраді відкрили фотовиставку. Понад 3 десятки світлин шукали в архівах та інтернеті. Є серед них й момент падіння гелікоптеру.

Ігор Турчин згадує, як працював на даху третього енергоблока. В умовах страшної радіації не витримували навіть роботи. Виконувати наднебезпечні завдання доводилося людям.

Через карантин у Дніпрі скасували усі масові заходи, присвячені вшануванню пам’яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Така виставка, кажуть організатори, це можливість згадати їх дистанційно.

Карантин ніяк не вплинув на щорічну фінансову допомогу постраждалим від Чорнобильської катастрофи. З міського бюджету по 3000 грн отримають понад 1200 жінок, що втратили чоловіків-ліквідаторів. Ті ж хто сам брав участь в роботах, отримають путівки на оздоровлення в Бердянськ та Карпати. Загалом допомога цьогоріч склала 12, 5 млн гривень.

Наразі в Дніпрі проживають понад 3 000 ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, 850 – мають інвалідність.