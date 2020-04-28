Кореспонденти 11 каналу продовжують дізнаватися, як триває карантин в різних куточках світу. Ми звернулися до українців, які мешкають зараз за кордоном. І сьогодні на черзі Саудівська Аравія. Цей матеріал надіслала нам Олександра, колишня дніпрянка, яка зараз мешкає у столиці — Ер-Ріяді. За законами арабського світу, дівчина не показує своє обличчя на відео. Отже, дивимось!

Ми з вами знаходимось у місті Ер-Ріяд, столиці королівства Саудівська Аравія. Я вам розповім трохи про те, яка в нас ситуація в умовах вірусу.

Карантин у Саудівській Аравії ввели наприкінці лютого. Тоді ж школи та університети перевели на дистанційне навчання. Закрили торгові центри, парки, мечеті. Люди моляться вдома.

Зараз заходи посилили. Тепер не можна без дозволу виїхати за межі району, де ти мешкаєш.

Королівство реально виділяє дуже великі кошти на боротьбу із вірусом, і на підтримку бізнесу. Держава сплачує зарплату співробітникам приватних компаній, які були закриті через карантин.

Тести на коронавірус і саме лікування тут — безкоштовні, як для саудитів, так і для іноземців. До речі, багато європейців та американців не дуже хочуть евакуюватися на Батьківщину.

Зараз працюють лише супермаркети та аптеки. Виходити на вулицю можна із шостої ранку до третьої дня. Штраф за порушення — приблизно дві з половиною тисячі доларів. Люди ходять тільки до найближчих магазинів або замовляють через Інтернет.

Продукти в магазинах є, як і раніше, ціни на них не змінилися.

Звичайно, життя змінилося. Ми з родиною майже не виходимо на вулицю.

Дорогі українці, я бажаю всім здоров’я й терпіння.