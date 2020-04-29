Лікарні Індустріального та Самарського району Дніпра отримали набори засобів захисту та додаткове обладнання для знезараження повітря. Цю допомогу надали компанія Інтерпайп та благодійний фонд «Відродження регіону». До них звернувся народний депутат Дмитро Кисилевський з проханням забезпечити медиків усім необхідним для захисту від коронавірусу. Детальніше – далі.

Це – дванадцята міська клінічна лікарня. Сьогодні її запаси поповнилися костюмами біозахисту, ізоляційними халатами, хірургічними масками та респіраторами третього ступеня захисту.

А це вже шоста міська лікарня, що на вулиці Батумській. Тут працює понад шістсот медиків. Керівництво закладу вже розпланувало – між якими відділеннями розподілять додаткові засоби захисту.

Допомогу від Інтерпайпу та благодійного фонду Відродження регіону отримав й центр первинної медико-санітарної допомоги номер 9, що на житломасиві Лівобережний 3. Окрім набору засобів захисту медзакладу передали ще й запас антисептиків для рук. Народний Депутат Дмитро Кисилевський впевнений – сімейні лікарі та терапевти знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом. І сумна статистика захворюваності на COVID-19 серед медперсоналу – тому доказ.