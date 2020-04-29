Застрягли за кордоном

Українці, які працюють на круїзному лайнері однієї з американських компаній, досі не можуть повернутися додому. Корабель вже два місяці стоїть поблизу берегів Об’єднаних Арабських Еміратів. З 2 березня судно — на карантині. Більшість пасажирів та членів команди покинули лайнер та повернулися до своїх країн ще 15 березня. Збирались додому й українці. Навіть придбали власним коштом квитки на спецрейс, який мав їх доправити на батьківщину. Та його скасували. В офіційному листі від консула людям пояснили: небо над Україною закрите.

Продовжити читання