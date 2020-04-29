А за минулу добу COVID діагностували ще у п’яти мешканців області. Й таким чином станом на 19:00 середи на Дніпропетровщині – 323 випадки захворювання. А в Україні загальна кількість інфікованих наближається до десяти тисяч. Актуальна інформація далі в нашому сюжеті.

В області померла третя людина, хвора на коронавірус. Це 55-річна мешканка Кривого Рогу. Попередньо, причиною смерті стала онкологія, зазначають медики.

А в лікарні Мечникова успішно народила жінка, інфікована коронавірусом. 3 дні тому її доправили до медзакладу, де їй і підтвердили діагноз.

Від учора на Дніпропетровщині + 5 випадків захворювання на COVID. Троє хворих — із Кривого Рогу, двоє — з Петропавлівського району.

Рятувальники ж продовжують дезінфікувати дороги області. За минулу добу обробили понад 200 кілометрів. Вони продовжують працювати й у Підгородному, де зафіксували спалах серед підопічних трьох реабілітаційних центрів.

“Наші фахівці здійснюють обробку як території, так і домоволодінь, де виявлені захворілі.”

В Україні ж за минулу добу додалося 456 інфікованих. Областю з найбільшою кількістю хворих залишається Чернівецька. Від учора там 60 нових хворих й майже півтори тисячі загалом. 44 нові випадки — на Тернопільщині. Там захворіли 26 пацієнтів та частина персоналу Почаївської психлікарні. На Херсонщині через спалах закрили місто Каховку — там виявили 22 заражених. На Житомирщині ж від кровотечі на фоні тромбозу помер 18-річний хлопець, інфікований коронавірусом.

Нагадаємо, у Дніпрі від тромбозу кінцівок померли двоє хворих із COVID-19. У МОЗ вже внесли зміни до протоколу лікування.

Загалом за минулу добу в Україні померли одинадцятеро пацієнтів, 111 – одужали. Успішно здолали COVID-19 вже більш як тисяча людей.