Гуманітарна допомога для медиків швидкої з усієї Дніпропетровщини

Компанія Інтерпайп передала обласному центру екстреної медичної допомоги засоби індивідуального захисту. Біокостюми, медичні маски та респіратори третього класу захисту — це далеко неповний перелік того, що отримали лікарі. Подробиці у сюжеті.

Саме лікарі швидкої першими надають допомогу пацієнтам з підозрою на коронавірус та госпіталізують тих, хто вже захворів. Тож забезпечити їх медичним захистом — пріоритетна задача.

Сьогодні медики отримали частину гуманітарної допомоги, яка прибула до України з Китаю 24-го квітня на замовлення компанії ІНТЕРПАЙП. Усі засоби індивідуального захисту сертифіковані.

Засоби індивідуального захисту для потреб Дніпра та області промислова компанія ІНТЕРПАЙП разом зі створеним за її ініціативою благодійним фондом “Відродження регіону” закупила в Китаї. Великf партіz медичних матеріалів на 36 млн грн прибула в Україну 24 квітня.

Керівник центру каже, вони ще мають свої запаси засобів індивідуального захисту. Однак така допомога ніколи не буде зайвою. Адже щоденно медики швидкої використовують тисячі масок і рукавиць та сотні респіраторів. Наразі серед них немає жодного, хто б захворів на коронавірус. Сподіваються, що новий медзахист дозволить вберегти здоров’я працівників швидкої й надалі.

Всього промислова компанія ІНТЕРПАЙП спільно з фондами Олени та Віктора Пінчуків вже виділила 114 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні та області.