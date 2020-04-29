Зміни у паркувальній системі

29.04.2020 18:18

У міськраді повідомили, наразі усі майданчики Дніпра працюють у штатному режимі. Однак ті, які раніше були нічними, тепер функціонують цілодобово. Чиновники пояснюють — це пов’язано з карантином. Адже тепер люди в основному сидять по домівках, а їх автівки простоюють на паркуваннях. Також зменшення кількості автомобілів у місті дозволила комунальникам взятись за ремонт майданчиків. Три з них вже повністю облаштували. Загалом, цьогоріч планують обладнати понад дві сотні денних стоянок.

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