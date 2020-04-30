Карантин — творчості не завада

Це доводять наші земляки, тріо гітаристів Радзецьких. Колись вони разом гастролювали, тепер рідко бачаться наживи. Мешкають у різних містах. А тут ще й карантин. Та батько й два сини вирішили попри все зіграти разом! Що з цього вийшло — дивіться!

Вони назвали це відео “Телеміст Київ-Дніпро-Ірпінь”. Запис розмістили у соцмережі.

Дві мініатюри написав головний митець цього тріо. Батько Юрій Радзецький. Головний тому, що саме він колись познайомив синів з цим чудовим інструментом. Тепер це міді гітара і бас. З жартівливим слоганом : радз-радз-радз.

Спроба виявилась вдалою. Відео завоювало популярність. Насправді вийшло дуже гарно, професійно й емоційно.

Юрій Радзецький викладає гітару в Академії музики. Навіть зараз процес навчання не припиняється.

Шлях від навчання до великої сцени пройшли також Сергій та Дмитро Радзецькі. Головне, кажуть, займатися улюбленим мистецтвом.

Тож Сергій із задоволенням зіграв із маленькою китайською гітаристкою.

А це спільна композиція із людиною, яка робить ударні партії… на колодах!

Карантину творчий процес не зупинити, впевнені Радзецькі. Більш того, обмеженість у живому спілкуванні надає поштовх до пошуків нових форм. У форматі нескінченної музики.