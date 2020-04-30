Загалом в області 347 випадків коронавірусу

В Україні понад десять тисяч випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу виявили ще 540 нових хворих.

На Дніпропетровщині ж кількість інфікованих наближається до трьох з половиною сотень. Сьогодні у Підгородному провели масштабне рентген-обстеження підопічних реабілітаційних центрів. Нагадаємо, тиждень тому там зафіксували спалах COVID: занедужали люди, що контактували з учасниками релігійного зібрання у Першотравенську. Подробиці – далі в сюжеті.

82 інфікованих за добу та понад півтори тисячі із початку епідемії. – Чернівецька область залишається лідером за кількістю хворих в Україні. Загострилася ситуація на Тернопільщині та Рівненщині – 71 та 49 нових хворих від учора відповідно. У столиці — плюс 60 випадків. У київській мерії заявляють: їхні лабораторії вже не встигають вчасно робити тести на COVID. Міський голова Віталій Кличко обурюється великою кількістю людей на вулицях та попереджає порушників карантину.

За минулу добу в Україні зареєстровано майже на 100 інфікованих більше, аніж позавчора. Серед нових хворих 87 медиків. 11 людей загинули, 135 одужали.

Загальна кількість інфікованих із початку епідемії перетнула позначку в 10 000. У МОЗ пояснюють: завдяки карантину поки вдалося уникнути піку захворюваності, критичного для медичної системи. Україна знаходиться на так званому плато. Кількість хворих збільшуватиметься повільно, проте тривалий час. Саме тому швидко скасувати карантин не вдасться.

На Дніпропетровщині ж за минулу добу зафіксували 24 нових випадки COVID. 16 хворих із Дніпра, 4 з Кривого Рогу, 2 з Павлограда, по одному з Кам’янського та Дніпровського районів.

Сьогодні до Підгородного, одного з епіцентрів спалаху коронавірусу, привезли пересувний томограф. На ньому зробили високоякісні рентген-знімки понад сімдесяти інфікованим підопічним реабілітаційних центрів. Це було вкрай необхідно, аби запобігти тяжким ускладненням через приховані пневмонії, твердять лікарі.

“Сьогодні, завдяки обласній владі та лікарні Мечникова, ми маємо таку можливість оглянути їх флюорографічно. Тому що не завжди при коронавірусі можна вислухати пневмонію.”

У частини хворих пневмонія підтвердилась. Двох пацієнтів шпиталізували до лікарні Мечникова. Загалом станом на 19:00 четверга в області зареєстровано 347 випадків захворювання на коронавірус. 23 людини одужали, зокрема шестеро за минулу добу.