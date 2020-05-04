Казкова майстерність

Цілу школу створення чарівних історій організувала дніпрянка Вікторія Філіна. Її курси «Діти-Письменники» існують вже близько трьох років. Юні автори не припиняють складати оригінальні казки й зараз. Їх мотивує те, що твори увІйдуть у справжню книжку.

Вероніка дуже полюбляє казки. І слухати й читати. Але, на відміну від інших дітей, ця восьмирічна дівчинка чарівні твори складає та ілюструє!

Зараз Вероніка може ще й прочитати казки іншим дітям онлайн. Це частина проєкту її мами Вікторії Філіної. Жінка навчає всіх охочих дітей писати казкИ. Потім видає справжні друковані збірки.

Діти легко фантазують, вигадують героїв та пригоди. Але написати історію, та ще так, щоб вона залишалася цікавою до самого фіналу, непросто. Цьому й навчають на спеціальному курсі маленьких казкарів.

Вони пишуть казки у смартфоні, або створюють рукописні книжки, кожен свою. Виходять цілком оригінальні твори.

Інформацію про курси маленьких казкарів можна знайти на сторінці Вікторії Філіної у фейсбук.