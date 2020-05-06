Дедалі більше інфікованих Covid-19 у Кам’янському – одужують

За офіційною статистикою, кількість людей, що перехворіли, поступово наближується до тих, які ще лікуються. Проте частина населення починає ігнорувати умови карантину, що може погіршити ситуацію. Наша Марія Курач розповість, як наразі живе це місто. Дивіться.

Вітаю. Згідно зі статистикою, яку оприлюднює міський голова Андрій Білоусов, у місті вже декілька днів не змінюється кількість хворих на Ковід-19. Так, за останньою інформацією, серед кам’янчан зареєстровано 28 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. При чому, дванадцятеро вже одужали, а 16 осіб – хворіють.

У місті все ще триває карантин, проте частина мешканців про це починає забувати. Зараз періодичні дощі сприяють самоізоляції, однак у теплу суху погоду кількість людей на вулицях збільшується. Із власних спостережень зазначу, що дедалі частіше можна помітити цілі компанії у дворах або якихось скверах. Про дистанцію почали забувати. У черзі на касі знову хтось регулярно дихає в потилицю. На відкритому просторі мало людей користуються засобами індивідуального захисту.

У ті заклади, які працюють і де висять попереджувальні оголошення про обов’язкову наявність масок, все ще пускають лише в них. Це магазини, аптеки, відділення пошти. Проте в деяких продуктових, наприклад, де на початку карантину рахували кількість людей у приміщенні або дозволяли заходити по черзі, щоб не було скупчення, зараз такий контроль відсутній. Однак деякі сумлінні крамниці все ще його дотримуються.

Також що цікаво, в одному з торговельних центрів міста, де на першому поверсі працюють кілька магазинів, з обох боків стоять працівники, озброєні розпилювачами із дезінфікуючим засобом. Тож у будь-якому випадку, не обробивши руки, не пройдеш.

Більше інформації про ситуацію у Кам’янському дізнавайтесь у наступних випусках.