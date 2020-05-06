У лікарні ім. Мечникова врятували українського військового

Другого травня до обласної лікарні імені Мечникова з передової доставили тяжкопораненого військового. Його череп пробило декілька осколків міни. Також дуже постраждало око. За життя та здоров’я Олександра тиждень спільно боролися медики з Мечникова та офтальмологічної лікарні. Як нині себе почуває поранений боєць – дивіться у сюжеті.

Поранення – вже друге за його військовий шлях – Олександр отримав на позиції у Донецькій області. За збігом обставин, це сталося саме там, де йому не пощастило й минулого разу. Тоді постраждали ноги. Зараз, через вибух міни – голова. Однак лікарі зробили все можливе, аби чоловік з часом зміг повернутися до повноцінного життя.

Після складних операцій з видалення осколків, боєць розмовляє та ясно мислить, зможе ходити, вільно рухатися. Це велике досягнення місцевої медицини – каже головний лікар Мечникова. Вже сьогодні Олександра випишуть, а завтра санітарний борт доправить його у шпиталь Одеси на реабілітацію.

Також очільник обласної клінічної лікарні ім. Мечникова звернув увагу на проблеми медичної реформи. За його словами, їхня заклад вже відчув великий наплив пацієнтів – якими раніше займалися районні лікарні. Переконаний, все – через провальне реформування первинної ланки медицини.

Крім того головний лікар ОКЛ ім. Мечникова каже: медреформа не розглядає питання диспансеризації та боротьби з туберкульозом. А обсяг коштів, які нині закладені на лікування інсультів, – не відповідає дійсності. Всі витрати ляжуть на плечі пацієнтів та їхніх близьких.

Очільник Мечникова також вважає, що необхідно зробити ретельну ревізію реформи галузі із залученням кращих експертів, лікарів та науковців аби дати медицині шанс вижити.