На Дніпропетровщині – антирекорд

За минулу добу в області зареєстровано 90 нових випадків інфікування COVID. Це найбільше серед усіх регіонів України. Таким чином маємо вже 568 хворих від початку епідемії. Чиновники заявляють: через спалах вихід з карантину опинився під загрозою. Актуальна інформація по захворюваності по Україні та в нашій області – далі у сюжеті.

90 випадків за добу. Вперше від початку епідемії Дніпропетровщина не тільки потрапила до трійки лідерів з найбільшою кількістю нових хворих, а й очолила її. Серед щойно виявлених найбільше мешканців Дніпра – 34 та Кривого Рогу – 40. У Кривому розі масштабне зараження сталося у лікарнях. 21 пацієнт та шестеро медиків заразилися через контакт з онкохворою, яка померла ще до встановлення діагнозу.

У Дніпрі ж всі нові випадки – твердять у міськраді – це люди, які інфікувалися від 63-річної мешканки міста. Наразі вона знаходиться у тяжкому стані в лікарні. Відомо, що позитивний тест отримав і її 37-річний син. Фахівці пов’язують сплеск захворюваності саме із недотриманням правил карантину на травневі свята.

Тепер за святкові розваги жителям області можливо доведеться розплачуватися подовженням карантину. В обласному департаменті охорони здоров’я повідомляють: Дніпропетровщина на порозі масштабного поширення хвороби, на так званому піку. Отже, очікуване послаблення карантину 11 травня – недоречне.

Натомість гарні новини надходять з лікарні Мечникова. 23-річна дівчина, що через COVID втратила двійню та ледь не загинула від внутрішньої кровотечі, нарешті прийшла до тями та йде на поправку.

В Україні ж загалом кількість хворих на коронавірус перевалила за 13 тисяч. За минулу добу зареєстрували 487 нових випадків. Це на понад сотню більше, аніж позавчора. Окрім Дніпропетровщини сьогодні найбільшу кількість хворих від початку епідемії показала Львівщина – 39. Також в четвірці лідерів Буковина та місто Київ. Від учора 11 українців померли, понад сотня – одужали. На 72 особи зросла кількість хворих медиків. Уряд, до речі, вкотре пообіцяв виплатити лікарям обіцяні 300% зарплатні. На цей раз – до п’ятниці.