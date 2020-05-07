“рожевий” або “квітковий”

Сьогодні це все про супермісяць. Не проґавити зустріч з ним радить астроном Людмила Марченко. Зазвичай про всі події, що відбуваються на небі, вона розповідає у залі Планетарію. Але о зараз вихід у всесвіт науковець влаштовує з місця самоізоляції. Дивимось.

Так зазвичай звертається Людмила Олексіївна до своєї інтернет-публіки. А сьогодні ще й до телеглядачів. Є привід розширити аудиторію, каже астроном, бо саме сьогодні Місяць максимально наблизився до Землі. Тож поспішайте подивитися на нього очі в очі!

У давнину мешканці Північної Америки назвали цій повний місяць “квітковим”, тому що у цей час розцвітало безліч рослин. Як і в Україні, до речі. Ще такий повний місяць називають “рожевим” через колір відтінку, ймовірно. Не дивно, що на думку спадають романтичні порівняння та цитати великих. Людмила Марченко згадує сьогодні рядки Михайла Булгакова.

Щоб розгледіти деталі, кратери озер та лінії ландшафту знайомої й все ж недосяжної планети, потрібна оптика. А можна, каже астроном, дивитися на супутник Землі і неозброєним оком. Супермісяць добре видно й так. Але лише сьогодні, коли потемнішає.

“Місяць зійде незадовго до дев’ятої. Краще на нього дивитися саме при сході, коли величезний круглий яскравий місяць неспішно здіймається над пейзажами нашого міста. І майте на увазі що наступного разу ми побачимо супер місяць лише у 2022 році. Тож не проґавте це явище.”

Людмила Марченко на зв’язку із Всесвітом перебуває постійно. Виконує місію, нагадуючи людям про те, що над їхніми головами вічне й прекрасне небо! І на ньому Місяць.