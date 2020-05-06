ЗНО в умовах карантину

Попри епідемію коронавірусу, зовнішнє незалежне оцінювання цьогорічні випускники – будуть складати! Але лише у безпечних умовах. Відповідне рішення вже прийнято Міністерством освіти та науки. Чому через карантин ЗНО не скасували? Коли все ж відбудеться оцінювання? Та чи можливо провестИ його дистанційно? Відповіді – у наступному сюжеті.

Наразі точна дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання не визначена. Через незрозумілість подальшого розвитку епідемії COVID-19. ЗНО проведуть лише в безпечних умовах — з дозволу Мінохорони здоров’я. Вже відомо, що відбудеться оцінювання не раніше кінця червня.

“Абітурієнтам на сьогодні потрібно орієнтуватися на два можливих сценарії: або червень-липень, або друга половина серпня.”

В будь-якому разі, скасовувати оцінювання не будуть. По-перше, вступні іспити в вишах можуть становити не меншу епідемічну небезпеку. По-друге, абітурієнти мають право подавати документи одразу на п’ять спеціальностей в різні заклади по всій країні. І скасування зовнішнього оцінювання, значно зменшила б їхні можливості. Варіант проведення ЗНО дистанційно навіть не розглядають — наразі Україна технологічно до цього не готова.

“Або той формат, в якому звично проводиться ЗНО, визнається безпечним і можна його провести в звичних умовах. Або є протокол проведення в умовах пандемії.”

Завдання та питання у тестах ЗНО залишаться незмінними. На думку експертів, необхідні знання школярі встигли отримати ще до початку карантину. До того ж, в одинадцятикласників була можливість відвідувати онлайн-консультації та дистанційно заповнити прогалини у вивченні необхідних для ЗНО предметів. До речі, тільки після складання зовнішнього оцінювання, випускники отримають свідоцтва про закінчення школи.

“У нас державна підсумкова атестація для учнів 11 класів проводиться у формі зовнішнього тестування. За результатами випускники 11-х класів отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту.”

Всі, окрім одинадцятикласників, цьогоріч закінчать навчальний рік дистанційно. Учнів четвертих та дев’ятих класів навіть звільнили від підсумкової атестації. Наразі школярі готуються до річних контрольних робіт онлайн.

“Учні мають змогу виконати всі роботи в залежності від того, як заклад освіти вирішив — синхронне, за допомогою платформи ZOOM і так далі.”

До п’ятнадцятого червня школи підготують всі документи — свідоцтва про базову середню освіту для дев’ятикласників, про досягнення — для першачків, а також табелі успішності. І будуть чекати проведення ЗНО, щоб видати свідоцтва й одинадцятикласникам. До речі, всі українські виші розпочнуть вступну кампанію тільки після оприлюднення результатів зовнішнього оцінювання.