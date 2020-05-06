Де вже можна гуляти?

Все це стало можливим після часткового послаблення карантину у Дніпрі. З 4 травня більша частина набережної та деякі бульвари – відкриті для містян. Наш Єгор Ромахло дізнавався – які саме місця тепер можна відвідувати, а які досі охороняються правоохоронцями.

Перша прогулянка на свіжому повітрі від моменту впровадження карантину.

Це коса неподалік житломасиву Перемога. Місце надзвичайно популярне серед любителів поніжитися на сонечку та освіжитись у річці. І з 4 травня тут офіційно можна відпочивати.

Принаймні так нам повідомили правоохоронці, які саме у цей момент перевіряли дотримання карантину у тутешніх ресторанах та кафе.

Тому тут й доволі людно. Більшість відвідувачів — то батьки з дітьми, які із задоволенням вибралися з чотирьох стін на природу. Про те, як ледве не “померли” з нудьги вдома, розповідають таке.

Видихнули з полегшенням й спортсмени. Мовляв, на свіжому повітрі тренування проходять значно ефективніше.

Та не встигли ми поспілкуватися з людьми, як вхід до коси почали перекривати. Вже інші правоохоронці. На відміну від своїх колег, вони запевняють — цю зону не відкривали.

Однак чому тоді тут одразу не було охорони — незрозуміло. Людей, які тільки но відчули свободу, знову повернули до сумних реалій та попросили покинути територію. Наступна ж наша зупинка — дуже популярна локація серед відпочивальників. Тунельна балка. Зазвичай сюди вибираються на пікніки. Та ми несподівано зустріли фехтувальників.

Таке собі імпровізоване тренування просто неба. Та ця зона не входить до списку відкритих. Тому ці люди закон порушують. Проте свою провину визнають.

Навчитися фехтувати — це була заповітна мрія ось цієї дівчини. Щоправда, вчитель для цього знайшовся лише під час картину.

Не менш популярна зона відпочинку алея сакур на території університету

залізничного транспорту. Однак дерева тут вже відцвіли. Тому, окрім курсантів, що маршуютьтериторією, ми нікого не зустріли. А от Січеславська набережна, яку для дніпрян відкрили, вже наповнилася людьми. Щасливі батьки, які нарешті змінили маршрут прогулянок з дворів на просторий проспект, залюбки діляться своїми емоціями.

У поліції ж повідомили — від початку послаблення карантину у Дніпрі зафіксували близько трьох десятків порушень.

“Зазначені бульварні частини, які дозволені для відвідування, поліція не контролює. Однак, у разі виявлення порушень, правоохоронці реагують у рамках своєї компетенції.”

Ознайомитись з повним переліком зелених зон, відкритих для прогулянок, можна на сайті міськради. “Легальні” території позначені на мапі зеленим кольором.