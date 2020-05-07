Будівництво метро під загрозою

Посадовці міськради б’ють на сполох. За словами місцевих чиновників, компанії «Limak» просто не дають можливості працювати. На їх думку, старт найбільшого інфраструктурного проєкту Дніпра хоче зупинити центральна та обласна влада. Деталі у наступному сюжеті.

Будівництво метрополітену у Дніпрі може таки і не відбутися. Про таке заявили на пресконференції у мерії. Заступник міського голови Михайло Лисенко заявляє — причини цього слід шукати в кабінетах обласної влади. Начебто, саме там уповільнюють процес будівництва.

Зокрема, головне управління Держпраці у Дніпропетровській області вже 9 місяців не надає згоди на проведення вибухових робіт.

Депутати міськради також обурюються. Кажуть — такі вимоги не мають під собою нічого, окрім бажання ставити палиці в колеса місцевій владі.

Зрештою, міськрада Дніпра та компанія «Limak» спільно звертаються до Президента України, Кабміну та до Європейського інвестиційного банку, аби ті звернули увагу на ситуацію, яка склалася навколо будівництва метрополітену. Додають: це може погано вплинути не лише на імідж міста, а й на інвестиційний ринок.