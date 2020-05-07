Допомога лікарням Синельникового та Першотравенська

Велику партію індивідуальних засобів захисту та цінного устаткування доставили в лікарні Синельникового та Першотравенська. Їх передала компанія Інтерпайп і благодійний фонд “Відродження регіону”. Його учасниками стали понад ста компаній, які виділили на благодійність близько семи мільйонів гривень.

Майже щодня зі складу фонду “Відродження регіону” і компанії Інтерпайп виїжджає автомобіль, завантажений медичним обладнанням для лікарень Дніпра та області. Цього разу допомогу спрямовують у Першотравенську та Синельниківську міські лікарні.

Десять тисяч бахіл, три тисячі хірургічних масок, дві тисячі респіраторів, дві тисячі медичних шапочок, тисяча ізоляційних халатів, двісті костюмів біозахисту та захисних щитків й окулярів.

Новітні коштовні апарати, такі як кисневий концентратор та електровідсмоктувач ніколи раніше не поступали до лікарні в Синельниковому.

Двадцять бактерицидних рециркуляторів і чотири опромінювача, так звані лампи для знезараження, відтепер зроблять санітарну обробку приміщень комфортною для медичних сестер і для пацієнтів.

Також велику партію засобів індивідуального захисту та медичного обладнання передали до Першотравенської міської лікарні.

Для закупівлі цього обладнання і матеріалів витратили понад 1 млн гривень. Кошти були перераховані компанією ІНТЕРПАЙП і промисловими компаніями, які приєдналися до фонду «Відродження регіону», одна з таких -“Укрспецбудремонт”.

Промислова компанія ІНТЕРПАЙП спільно з фондами Олени та Віктора Пінчуків вже виділила 114 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні та області.