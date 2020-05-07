Після вчорашнього антирекорду на Дніпропетровщині знову серйозно зросла кількість хворих на коронавірус: плюс 56 нових випадків за добу! Майже половина інфікованих – із Дніпра. COVID також виявили в одного зі співробітників облдержадміністрації. В Україні ж рекордна кількість людей здолали вірус – 299 від учора. Втім інфікувалися ще понад півтисячі. Докладна ситуація на Дніпропетровщині та по Україні – далі в сюжеті наших кореспондентів.

Дніпропетровщина другий день поспіль – в трійці лідерів серед областей із найбільшою кількістю нових хворих. Маємо 56 нових випадків. Найбільше інфікованих зареєстрували у Дніпрі -22. 7 – у Нікополі, 6 – в Марганці та чотирьох – в Кам’янському. Станом на 19 годину четверга в області – вже 624 випадки захворювання на коронавірус із початку епідемії. В лікарні Мечникова наразі перебувають 10-ро хворих, двоє у вкрай тяжкому стані. До їх порятунку залучені понад сотня медиків. Наразі найтяжчий – чоловік із Павлограда.

Коронавірус також підтвердили в одного із працівників облдержадміністрації. Очільник ОДА Олександр Бондаренко запевнив: хворий легко переносить COVID, він – ізольований, лікується вдома. На самоізоляцію також відправили усіх, хто з ним контактував.

“Ми вже взяли понад 50 проб на аналіз у контактних осіб. Їх, відповідно, також перевели на віддалений режим роботи, в ізоляції вони знаходяться. Тож чекаємо на результати цих лабораторних тестів. Я також здав тест, він негативний, працюю в режимі стандартному тут в Дніпро ОДА.”

Окрім Дніпропетровщини, до трійки лідерів серед захворюваності увійшли Одеська та Чернівецька області – по 63 випадки. Буковина перша в Україні перетнула позначку у 2 тисячі хворих. У Києві, повідомляє мер Віталій Кличко, захворюваність пішла на спад, за добу зареєстровано усього 24 нові випадки. Відсьогодні в столиці запрацювали вже 10 ринків. Натомість у Києво-Печерській лаврі знову зафіксували спалах хвороби: плюс 17 нових випадків.

Третій день поспіль в Україні збільшується кількість інфікованих медиків – сьогодні їх 109. Відтак з початку епідемії COVID підхопили вже 2660 лікарів. У МОЗ визнають: одна із причин цього – брак засобів захисту. Втім – винні й самі медпрацівники, бо нехтують протиепідемічними нормами.

Загалом за минулу добу в Україні інфікували коронавірусом 507 людей, тринадцятеро померли, рекордна кількість – 299 – одужали.