Легендарна лікарня продовжує рятувати життя українським бійцям

07.05.2020 18:11

38-річний Юрій отримав поранення під Павлополем. До Дніпра у важкому стані його доправили на гелікоптері. Два великі осколки потрапили у стегно та праве око військовика. Чоловіка вже прооперували і зараз його життю нічого не загрожує.

На фронті Юрій з перших днів. За шість років війни це перше поранення. Один з осколків потрапив у стегно. Через пошкодження судин чоловік втратив чимало крові. Але Юрію пощастило. Його швидко доправили до лікарні Мечникова і медики вчасно провели хірургічне втручання.

Інший осколок влучив Юрію у праве око. У цьому випадку лікарі дають дуже обережні прогнози. Кажуть, стоїть питання зберегти хоча б незначний відсоток зору.

Сам Юрій з Івано-Франківська. Має дружину та трьох дітей, наймолодшому з яких всього чотири роки. Через карантин рідні приїхати не можуть. Але чоловік сподівається, що потрапить на реабілітацію у Львів. А це вже значно ближче до родини. Ну, а після остаточного одужання, знов збирається на фронт.

Теги: , , Змінити Легендарна лікарня продовжує рятувати життя українським бійцям

Інші новини

Узяв пістолет та погрожував перехожим

07.05.2020 18:14

На Дніпропетровщині знову серйозно зросла кількість хворих на коронавірус

07.05.2020 18:09

Допомога лікарням Синельникового та Першотравенська

07.05.2020 18:02

Будівництво метро під загрозою

07.05.2020 17:55

“рожевий” або “квітковий”

07.05.2020 17:12

На Дніпропетровщині – антирекорд

06.05.2020 19:08
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Перейти до панелі інструментів Вийти