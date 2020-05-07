Узяв пістолет та погрожував перехожим
У Дніпрі 15-річний підліток відкрив стрілянину вдовж вулиці з другого поверху багатоквартирного будинку. За словами очевидців, він здійснив приблизно дев’ять пострілів. Протизаконними діями хлопець хизувався у прямій трансляцій в Інстаграм та викрикував, що він “мільйонер” й “винесе мозок” перехожим. На місце події приїхали правоохоронці. Встановили — неповнолітній знаходився сам вдома та скористався травматичним пістолетом батька. За словами копів, парубок був тверезий. На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.