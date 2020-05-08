Окупанти 21 раз порушили режим припинення вогню
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями артсистем та мінометів 120-го та 82-го калібрів. А у лікарні Мечникова тим часом рятують бійця, в якого влучив ворожий снайпер. Хлопця врятував лише бронежилет. Подробиці далі.
Вижив — дивом! До лікарні Мечникова доправили бійця, що пережив зупинку серця через ворожий постріл. Куля снайпера летіла просто йому в груди. Врятував — бронежилет.
Наразі захисник в реанімації, проте при тямі, навіть жартує із лікарями. І вже готується повернутися назад на фронт.
Тим часом минулої доби російські найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Біля Старогнатівки ворог обстріляв наших військовослужбовців із бойових машин піхоти. А неподалік Широкиного найманці тричі вели вогонь із мінометів та гранатометів.
Окрім того, обстріли велись і біля Авдіївки, Новоселівки Другої, Тарамчука, Пісків, Невельського, Новотошківського, Оріхового та Кримського. Втім наші військові дали відсіч ворогові.
За минулу добу втрат серед українських захисників немає, проте шестеро воїнів зазнали поранень.