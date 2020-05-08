На Дніпропетровщині ще дві смерті від COVID

Таким чином у нашій області хвороба забрала вже 6 життів. Кількість інфікованих також зросла: тепер їх більш як шість з половиною сотень. Тим часом загалом по Україні знову півтисячі нових хворих за добу. Та черговий приємний рекорд: від учора COVID здолали аж 310 людей. Подробиці — далі.

За минулу добу в області від коронавірусу померли ще дві людини. Це чоловік 65 років із Покрова та 72-річна жінка з Кривого Рогу. Остання мала на додачу до COVID ще й онкологію.

“Четвертого вона померла, а результати отримали буквально вчора.”

Станом на 19 годину п’ятниці на Дніпропетровщині зареєстровано понад шість з половиною сотень випадків захворювання на COVID. 28 додалося за минулу добу. Більша частина нових хворих із Дніпра – 14 та Кривого Рогу – 11. Вперше коронавірус виявили у двох мешканців Вільногірська та одного з Васильківського району.

“На сьогодні COVID-19 зареєстровано у 26 адмінодиницях області, залишилось дуже мало, де не реєструється це захворювання.”

COVID підтвердився ще у трьох працівників Дніпровського апеляційного суду. Різко зросла кількість інфікованих лікарів.

“Четвертого травня серед медиків області було 52 випадки корона інфекції. Пройшло буквально декілька днів — і сьогодні ми вже маємо цифру 99.”

Наразі в міській інфекційній лікарні Дніпра перебувають понад сімдесят хворих з коронавірусом та 12 – із підозрою. Четверо пацієнтів у тяжкому стані, одна людина — на апараті ШВЛ. Хоча в цій госпітальній базі зайняті менше половини місць, міська влада готує ще одну. Це восьма міська лікарня.

Загалом, станом на 19 годину п’ятниці в Україні зареєстровано вже понад 14 тисяч випадків захворювання на COVID. Найбільше нових хворих на Львівщині – 65. Їх число зростає вже третій день поспіль. Чиновники екстрено збирають кризовий штаб. Традиційно в трійці лідерів Буковина – 49 випадків та Київ – 46.

Верховна рада ж на позачерговому засіданні фактично запровадила масове тестування на коронавірус. Зокрема, воно відтепер обов’язкове для усіх, хто звернувся до медиків із симптомами COVID та для контактних осіб. Також регулярно тестуватимуть лікарів, що працюють із хворими на коронавірус. Ті, хто заразиться від пацієнтів, отримуватимуть 100% зарплатні на самоізоляції.

Нагадаємо, від початку епідемії в Україні на COVID занедужали ж понад дві з половиною тисячі медиків.