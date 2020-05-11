День перемоги – в умовах карантину

Дев’ятого травня по всій Україні люди вшановували пам’ять ветеранів другої світової війни. Щоправда, ситуація з коронавірусом внесла свої корективи. Масові заходи скасували. А навколо монументу Слави, де традиційно проходять урочистості, виставили огородження. Пропускали тільки по двоє. Чим ще запам’ятається цьогорічний День Перемоги — дивіться далі.

Ранок дев’ятого травня. Біля монумента Слави справжня блокада з правоохоронців та військових. Пройти можна лише в одному місці і лише по двоє. Обов’язково у масках. Тим, у кого їх не було, видавали тут же, на вході. Попри жорсткі карантинні заходи, охочих покласти квіти до пам’ятника вистачає.

Самих учасників бойових дій біля монумента не було. У обласній раді ветеранів пояснили – до рекомендацій Мінохорони здоров’я та кабінету Міністрів поставились відповідально.

Загалом у місті великих скупчень людей в цей день не спостерігалось. Та от деякі політичні сили вирішили гуртом зібратись біля монумента Слави. Все це – під супровід традиційних радянських композицій.

Був ще й автопробіг, до нього приєдналось декілька десятків автівок.

Громадський порядок протягом восьмого та дев’ятого травня охороняли понад сім сотень поліціянтів. Тож чи були порушення з боку дніпрян, обіцяють відзвітувати вже у вівторок.