Жорстоке вбивство чотирилапого

В селі Балівка, що на Дніпропетровщині, чоловік у своєму дворі повісив собаку. Вже мертвого пса встигла зафільмувати сусідка. Вона й передала відео зоозахисникам. Як себе виправдовує шкуродер, та яке покарання на нього чекає — дивіться далі.

Ці моторошні кадри розправи над чотирилапим зробила небайдужа жінка та надіслала волонтерам. Розповіла — її сусід посеред білого дня, у дворі будинку, повісив власного собаку. За словами свідка, звірство відбувалось ще й на очах маленької дитини. Жінка вже дала свідчення поліції. Розповіла про все і зоозахисникам. Втім на камеру спілкуватись відмовляється.

Зоозахисники припускають: причиною вбивства могла стати помста. Чоловік покарав чотирилапого за те, що він начебто давив курей. Хоча вони й знаходяться за металевою огорожею.

Під час зйомки збіглись сусіди. Вони не зраділи приїзду журналістів та зоозахисників. Мовляв, волонтери та знімальна група приділяють занадто багато уваги цьому випадку.

Місцевий житель Алік твердить, за родиною нібито нічого дивного не помічав. Каже, односелець вчинив погано. Та припускає — чоловік був у стані афекту.

Власне сам чоловік, який розправився із собакою, спілкуватися не бажає.

Зараз же чоловік з будинку не виходить, бо боїться, оскільки після скоєного до нього вже навідувались якісь невідомі та навіть встигли розтрощити вікно!

За справу вже взялися правоохоронці.

Якщо його провину доведуть, за жорстоке поводження із твариною йому загрожує арешт або обмеження волі. Зараз триває досудове розслідування.