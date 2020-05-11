Відсьогодні по всій Україні відбулося послаблення карантину

Дочекалися. Уряд дозволив приймати відвідувачів закладам громадського харчування, стоматологіям, магазинам непродовольчих товарів та перукарням. Також українці можуть відтепер вільно відвідувати зелені зони, дитячі та спортивні майданчики. І це лише неповний перелік знятих обмежень. Тож як у Дніпрі виглядає послаблення карантину — далі у сюжеті.

Сьогодні свої двері для відвідувачів відчинив ось цей заклад громадського харчування. Для гостей власники вже підготували столики на терасі. Розставляли їх так, аби була необхідна дистанція. Кажуть, врахували всі вимоги карантинних обмежень.

“Ми закупили одноразовий посуд, обслуговування буде з дотриманням усіх правил: кожен офіціант, адміністратор матиме при собі індивідуальні засоби захисту.”

Персонал на кухні теж працює у засобах індивідуального захисту. А для гостей закупили антисептики. Всього заклад може прийняти не більше дванадцяти людей одночасно. Власники кажуть,люди забронювали столики вже на тиждень вперед. Всередину до закладу гостей пускатимуть лише до вбиральні. Адже приймати відвідувачів у приміщенні — заборонено.

“Їх буде не вистачати цих місць, цих людей, які прийдуть для того, щоб якось покращити становище бізнесу в цілому. Попередні два місяці були дуже важкими. Ми виживали й виживаємо як можемо: перейшли повністю на доставлення, зараз дозволили самовиніс — перейшли на самовиніс також, хоча людей доходить дуже мало.”

Тож відкриття літньої тераси — це більше можливість дати роботу офіціантам, які весь цей час перебували вдома. Власник закладу каже, аби бізнес вижив — довелося скоротити зарплату працівникам:

“Був вибір або скоротити на 50% і платити те, що я можу або не платити взагалі, закриватися і чекати закінчення карантину. Звичайно, після того, як ми поговорили з командою, більшість захотіла працювати.”

Нині відкрилися й деякі магазини з непродовольчими товарами. Як от, наприклад, цей шоу-рум. Співвласниця бізнесу каже, вони також постраждали через карантинні обмеження. Хоч держава і звільнила від сплати лише одного податку, та платити за комунальні послуги все одно потрібно. Щодо ж до оренди приміщень, то деякі орендодавці пішли на зустріч і не брали коштів за це час, інші ж — поставили доволі жорсткі умови. І це лише частина проблем з якими довелося зіткнутися відомому українському бренду.

Більшість людей може побоюватися виходити з дому через пандемію. Однак, власники запевняють: зробили все, аби убезпечити клієнтів

Олена запевняє: підіймати ціну на товари найближчим часом не будуть. Тож дуже чекають на відвідувачів. Своїх клієнтів відсьогодні раді бачити й у цьому салоні краси. Кажуть, про безпеку — подбали.

Зараз з урахуванням усіх вимог — ця студія краси може в день приймати до 15 відвідувачів. Майстрам без роботи довелося сидіти з початку карантину. Тож вони дуже радіють, що нарешті можуть працювати:

“Я дуже сильно люблю свою роботу — це для мене все. Тому дуже тяжко було без роботи. Люди також дуже щасливі, що ми вийшли на роботу. Вони дуже сумували за нами, а ми за ними.”

Відсьогодні у місті серед іншого можна відвідувати й спортивні та дитячі майданчики, музеї, стоматології, заклади побутового обслуговування.

Так, зробили у Львівській області. Через невтішну епідситуацію тут карантин не послабили. Лише за минулу добу в регіоні зафіксували 45 нових випадків. У Києві пом’якшення також опинилися під загрозою. Мер Віталій Кличко попередив: якщо захворюваність не піде на спад, карантинні заходи навпаки — доведеться зробити більш жорсткими.