Сервісні центри МВС відновлюють роботу

11.05.2020 21:54

Вже від завтра свою роботу відновлять і сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України. Громадян чекають за попереднім записом в електронну чергу на офіційному вебсайті або за номерами телефонів. Скористатися можна буде усіма адмінпослугами, окрім прийняття практичних іспитів на право керування транспортом. Обов’язкова умова для відвідувачів — наявність засобів індивідуального захисту. А установи зобов’язуються дотримуватися усіх протиепідемічних вимог.

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