86-річна жінка померла від коронавірусу у Кривому Розі

В Україні вперше від початку епідемії кількість людей, що одужали, перевищила нові випадки. МОЗ анонсує черговий етап пом’якшення карантину з 22-го травня. Це, зокрема, можливість проведення ЗНО, відновлення роботи громадського транспорту та дитсадків. Тим часом на Дніпропетровщині ще одна смерть від коронавірусу. Це вже сьомий випадок у Кривому Розі. Подробиці – далі.

На Дніпропетровщині – десята смерть від коронавірусу. В інфекційній лікарні Кривого Рогу померла жінка 86 років. У пресслужбі облдержадміністрації запевнили: вона не з-поміж тих, кого виписала додому тамтешня очільниця однієї з лікарень. Нагадаємо, минулого тижня у Кривому Розі головна лікарка самовільно відпустила додому 15 пацієнтів із коронавірусом, двоє з яких потім померли. Цей випадок наразі розслідує медична комісія.

Результат комісія має оголосити вже наступного тижня. Сьогоднішня ж смерть у Кривому Розі вже сьома у місті. Чому саме в цьому населеному пункті померли 2/3 від усіх пацієнтів області – обласні чиновники обіцяють розібратися.

Маємо й гарні новини: від учора на Дніпропетровщині зареєстрували усього 8 нових хворих на COVID. Це найменша цифра від початку тижня. Також коронавірус не підтвердився в жодного чиновника, що контактував із хворим з Облради. Нагадаємо перший випадок в установі зареєстрували минулого тижня.

Тим часом в Україні другий день поспіль реєструють рекордну кількість людей, що здолали COVID-19. Сьогодні це 427 людей. Ба більше, це число перевищує кількість нових хворих за добу. У МОЗ налаштовані оптимістично й вже анонсують пом’якшення, які уряд має ухвалити на найближчому засіданні.

Відтак 22 травня в Україні мають дозволити проведення ЗНО та спортивні змагання, проте без глядачів. Можна буде працювати готелям, щоправда, із зачиненими ресторанами та спортзалами. Хостели — поки під забороною. Полегшено мають зітхнути також ті, хто не пішов на віддалену роботу на час карантину, адже запрацює громадський транспорт, окрім маршрутних таксі та відкриють дитячі садочки.

Тим часом у Києві автоперевізники вимагають дозволу вже зараз відновити внутрішні та міжнародні перевезення. В центр міста — мітингарі. Вони приїхали на автобусах із банерами «Нам потрібна робота».

Також дискусії розгоряються між чиновниками: чи відкривати 22 травня метро. Влада Харкова заявляє, що велика кількість пасажирів, які раніше їздили підземкою, тепер скупчуються біля маршруток. І це небезпечно. Натомість міністр інфраструктури Владислав Криклій – проти передчасного поновлення роботи метрополітену. Мовляв контролювати дотримання дистанції у вагонах буде доволі важко. У МОЗ коментують це так.

Також сьогодні на позачерговому засіданні уряд дозволив роботу непродовольчих ринків. Станом на 19 годину четверга в Україні зареєстровано 16 847 випадків захворювання на коронавірус. Найбільша кількість інфікованих нині на Буковині – понад 2 з половиною тисячі та в Києві – близько двох тисяч. За минулу добу лабораторні центри областей зробили найбільшу кількість тестів від початку епідемії – понад 8000.