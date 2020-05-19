Весняна краса!

На Дніпропетровщині поблизу Краснопілля зацвіли маки. Яскраво-червоними квітами встелений увесь схил біля Криворізької траси. Сюди дніпряни часто приїжджають для фотосесій. Проте цьогоріч дика квітка вродила не так пишно, як зазвичай. Біологи пояснюють: це мак-самосійка. Він активно розмножується на полях, де зростає пшениця, жито та ячмінь. Тому часто гине від гербіцидів, якими оприскують посіви фермери. Вид вважається слабо-отруйним, й він не придатний для виготовлення наркотиків.

“Щодо того що деякі люди бояться, що він може стати джерелом наркотичних речовин, це, чесно кажучи, смішна ситуація. Тому що того ж самого морфіну в цьому маку настільки мало, що я навіть не уявляю, скільки його треба переробити, щоб отримати хоча б якусь конкретну дозу.”