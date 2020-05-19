У Дніпрі з’явилося майже дві тисячі нових рослин

Дерева, кущі та квіти висаджували за заявками мешканців по всьому місту. Ця програма триває й зараз. Крім того, рослини, що не прижились у минулі роки, “Міськзеленбуд” планово замінює на нові.

Це – житловий масив Покровський. Пані Валентина одна з тих місцевих мешканців, що звернулись до міськвиконкому з заявою на озеленення власного двора. Минуло два тижні і сьогодні люди вже отримали квіти та дерева — все, аби прибудинкова територія стала більш охайною.

В програму озеленення міста входять не лише квіти, а й кущі та дерева. У цьому дворі займаються висадкою кленів.

Місце для озеленення території обирають згідно зі зверненнями громадян до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. На деяких житлових масивах висадка рослин відбувається вперше з моменту зведення будинків. Раніше люди все робили власними силами.

“У нашому дворі посадили вісім дерев — великих, красивих. Тепер ми за ними приглядаємо.”

На сьогодні в Дніпрі вже з’явилось близько двох тисяч нових рослин. Найбільш помітні зміни у центрі, на Троїцькій площі. Після реконструкції тут висадили сімдесят чотири липи.

А поруч, на вулиці Троїцькій, висадили граби. Так, кажуть в “Зеленбуді”, вирішили урізноманітнити місцевий ландшафт. Паралельно з озелененням ведуться роботи з ліквідації аварійних дерев. А їх останніми роками в Дніпрі побільшало. На місці прибраних рослин висаджують нові.